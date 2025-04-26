У порту на півдні Ірану вибух зніс офісну будівлю: що відомо
У порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Зруйновано офісну будівлю, постраждали автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.
У порту Шахід Раджаї в Ірані вибухнув паливний бак, повідомляють ЗМІ.
За попередньою інформацією, епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірсу.
Хвиля вибуху була настільки потужною, що зруйнувала офісну будівлю та пошкодила десятки автомобілів. Роботу порту тимчасово призупинено для ліквідації наслідків.
BREAKING: A massive explosion struck Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran, shaking the ground and echoing through nearby towns.— Intel Tower (@inteltower) April 26, 2025
The cause and casualty details are still unknown. pic.twitter.com/FJAtxlAiLh
Місцеві джерела Tasnim повідомляють про можливих постраждалих серед співробітників порту, однак офіційного підтвердження кількості поранених чи загиблих наразі немає.
За словами очевидців, ситуація в порту залишається критичною, багато працівників перебувають у шоковому стані.
The video below shows the massive scale of the explanation at the Shahid Rajaee Port in #Iran’s Bandar Abbas pic.twitter.com/hAYm3qmSBO— Iran's Today (@Iran) April 26, 2025
Рятувальні підрозділи продовжують роботи на місці вибуху, намагаючись взяти ситуацію під контроль і мінімізувати наслідки інциденту.
Нагадаємо,що в Ірані 21 березня, вдень стався землетрус. Його зафіксували в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні.
Як зазначили в сейсмологічному центрі, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин, близько 13:00, було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.
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