У порту на півдні Ірану вибух зніс офісну будівлю: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.

Рятувальні підрозділи продовжують роботи на місці вибуху, намагаючись взяти ситуацію під контроль і мінімізувати наслідки інциденту.

За словами очевидців, ситуація в порту залишається критичною, багато працівників перебувають у шоковому стані.

Місцеві джерела Tasnim повідомляють про можливих постраждалих серед співробітників порту, однак офіційного підтвердження кількості поранених чи загиблих наразі немає.

Хвиля вибуху була настільки потужною, що зруйнувала офісну будівлю та пошкодила десятки автомобілів. Роботу порту тимчасово призупинено для ліквідації наслідків.

Нагадаємо,що в Ірані 21 березня, вдень стався землетрус. Його зафіксували в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні.

Як зазначили в сейсмологічному центрі, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин, близько 13:00, було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

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