У порту на півдні Ірану вибух зніс офісну будівлю: що відомо

У порту Шахід Раджаї в Ірані вибухнув паливний бак, повідомляють ЗМІ.

За попередньою інформацією, епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірсу.

Хвиля вибуху була настільки потужною, що зруйнувала офісну будівлю та пошкодила десятки автомобілів. Роботу порту тимчасово призупинено для ліквідації наслідків.

BREAKING: A massive explosion struck Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran, shaking the ground and echoing through nearby towns.



The cause and casualty details are still unknown. pic.twitter.com/FJAtxlAiLh