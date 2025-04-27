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Гробницю Папи Франциска відкрили для вірян - десятки тисяч людей прийшли на прощання

Неділя 27 квітня 2025 20:36
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Гробницю Папи Франциска відкрили для вірян - десятки тисяч людей прийшли на прощання Фото: могилу Папи Франциска відкрили для відвідувачів (Vatican News)
Автор: Ірина Гайдук

У неділю, 27 квітня, десятки тисяч вірян вишикувалися у чергу до гробниці Папи Римського Франциска у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі, щоб попрощатися з понтифіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гробницю Папи Франциска відкрили для вірян у рамках дев’ятиденного періоду жалоби за покійним понтифіком.

Відвідувачі почали ставати в чергу задовго до відкриття базиліки о 7:00 годині, і церква швидко заповнилася людьми після того, як двері були відчинені. Шість годин по тому 30 000 вірян відвідали Санта Марія Маджоре, за даними Ватикану.

Людей просили не затримуватися і залишати церкву, як тільки вони побачать могилу, оскільки тисячі інших чекали на свій чергу.

Віряни, які залишали базиліку по обіді, розповіли, що стояли в черзі понад дві години і мали лише кілька хвилин, щоб попрощатися з Папою Франциском.

Вони ж розповіли, що гробниця покійного понтифіка виконана дуже просто. Гроб Папи Франциска розташований в простій мармуровій могилі в бічному проході базиліки. Лише його ім’я латинськими літерами Franciscus викарбуване зверху, а над нішею висить репродукція простого хреста, який він носив на шиї за життя.

"Відчуваю, що це саме так, як і хотів Папа. Він був простий, і його місце зараз таке ж", - розповіла одна із паломниць після відвідин базиліки.

Фото: гробниця Папи Франциска у Римі (Vatican News / Catholic Arena / x.com)

Папа Франциск став першим за понад століття понтифіком, якого поховали за межами Ватикану. Він сам обрав поховання в базиліці Санта Марія Маджоре (Свята Марія Велика), що розташована в найбільш мультикультурному районі італійської столиці.

У післяобідній час сотні кардиналів зібралися в базиліці для молитви.

Смерть Папи Франциска

Нагадаємо, Папа Римський Франциск пішов з життя у великодній понеділок, 21 квітня. За день до цього, на Великдень, він з'явився перед вірянами на площі Святого Петра у Ватикані. Причиною смерті Франциска став інсульт.

У своєму великодньому благословінні він згадав Україну і закликав до завершення війни.

26 квітня у Ватикані попрощалися з Папою Франциском і поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Похорон понтифіка відвідали близько 400 тисяч людей.

Детальніше про те, як світ прощався з Папою Франциском - за посиланням.

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Папа римський
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