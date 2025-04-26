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Вигадали перемогу? У Путіна оголосили про "звільнення" Курської області

Курська область, Субота 26 квітня 2025 13:45
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Вигадали перемогу? У Путіна оголосили про "звільнення" Курської області Фото: глава Кремля Володимир Путін
Автор: Наталія Гурковська

У глави Кремля Володимира Путіна заявили про нібито "звільнення" Курської області 26 квітня. І це при тому, що ЗСУ досі контролюють десятки квадратних кілометрів в цьому регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів главі Кремля Володимиру Путіну про "завершення" операції зі звільнення Курської області.

Як пишуть росЗМІ, посилаючись на доклад Герасімова, за час бойових дій у курському прикордонні нібито ЗСУ втратили щонайменше 75 тисяч військових і понад 400 танків.

Зазначимо, що згідно з картою Deep State, під контролем ЗСУ все ще знаходяться близько 30 кв. км.

ЗСУ продовжують контрулювати частину території Курської області попри заяви Кремля (deepstatemap.live)

Ситуація у Курській області

Зазначимо, що зранку 26 квітня у зведенні Генштабу йшлося, що ЗСУ продовжують тримати оборону на Курському напрямку.

За минулу добу ворог здійснив 28 авіаударів і скинув 37 керованих авіабомб, а також провів 370 обстрілів, зокрема 9 - із реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою, украаїнські захисники відбили 30 штурмових атак.

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