Трамп "порушив дрес-код" на похоронах Папи Римського: що було не так

Президента США Дональда Трампа звинуватили в порушенні дрес-коду на похоронах Папи Римського Франциска. Він одягнув на службу у Ватикані костюм синього кольору, а не чорного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Дрес-код для похорону на площі Святого Петра у Ватикані вимагав, щоб чоловіки були в темному костюмі з чорною краваткою і чорним ґудзиком на лівому лацкані. Жінкам було запропоновано вдягнути довгі чорні сукні, рукавички і вуаль.

Так, дружина президента США, Меланія Трамп, одягла чорну сукню і чорну вуаль. Однак сам Дональд Трамп зазнав критики коментаторів, які спостерігали за церемонією, оскільки він проігнорував офіційні прохання, одягнувши натомість темно-синій костюм і такого ж кольору краватку.

"У Трампа навіть не вистачило пристойності вдягнути чорну краватку, але ж він був у синьому костюмі. Ніякої поваги", - написав один критик у соцмережах.

Інший припустив, що це демонструє відсутність "класу", тоді як багато хто назвав колір неповажним.

Крім порушення дрес-коду, Трамп разом із дружиною після служби не дочекався похорону Папи, і покинув церемонію відразу після її закінчення.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський був одягнений не в офіційний костюм, а в чорну військову форму, яку постійно носив із моменту вторгнення РФ у лютому 2022 року.