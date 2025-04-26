"Мають історичний потенціал". Зеленський розповів деталі переговорів з Трампом
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Її він назвав "дуже символічною".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - розповів він.
Зеленський назвав зустріч з Трампом "дуже символічною".
"Вона має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!" - додав президент.
Похорон Папи Франциска і зустріч Зеленського та Трампа
26 квітня у Ватикані проходить похорон Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня. На церемонію з'їхались тисячі вірян та близько 50 світових лідерів.
В рамках заходу пройшла особиста зустріч Зеленського і Трампа - вперше після сварки у Білому домі 28 лютого.
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