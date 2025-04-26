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"Мають історичний потенціал". Зеленський розповів деталі переговорів з Трампом

Європа, Субота 26 квітня 2025 14:36
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"Мають історичний потенціал". Зеленський розповів деталі переговорів з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Її він назвав "дуже символічною".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - розповів він.

Зеленський назвав зустріч з Трампом "дуже символічною".

"Вона має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!" - додав президент.

Похорон Папи Франциска і зустріч Зеленського та Трампа

26 квітня у Ватикані проходить похорон Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня. На церемонію з'їхались тисячі вірян та близько 50 світових лідерів.

В рамках заходу пройшла особиста зустріч Зеленського і Трампа - вперше після сварки у Білому домі 28 лютого.

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