"Видають бажане за дійсне". Генштаб відповів на слова Путіна про Курську область
В Росії заявили про нібито "звільнення" Курської області. У Генштабі розповіли, якою є ситуація на цьому напрямку насправді.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.
При цьому, за даними Генштабу, ЗСУ завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони.
"Від початку доби в операційній зоні угруповання військ “Курськ” відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - зазначається у коментарі.
В Генштабі наголосили, що заяви ворожого керівництва про “розгром” українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне.
"Активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ також тривають", - додали військові.
Що сказав Путін
Глава Кремля Володимр Путін заслухав доповідь начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова і оголосив про нібито "завершення" операції зі "звільнення" Курської області від українських військових.
За його словами, нібито 26 квітня російські війська зайняли останній населений пункт регіону - село Горналь біля кордону з Україною.
У Путіна заявили про "звільнення" Курської області
У глави Кремля Володимира Путіна заявили про нібито "звільнення" Курської області 26 квітня.
І це при тому, що ЗСУ досі контролюють десятки квадратних кілометрів у цьому регіоні. Так, судячи з карти Deep State, під контролем ЗСУ все ще перебувають близько 30 кв. км.
Крім того, Росія вперше публічно визнала участь військ Північної Кореї у війні проти України. Вони воюють проти Сил оборони України в Курській області.
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