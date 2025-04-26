"Видають бажане за дійсне". Генштаб відповів на слова Путіна про Курську область

В Росії заявили про нібито "звільнення" Курської області. У Генштабі розповіли, якою є ситуація на цьому напрямку насправді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними Генштабу, ЗСУ завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони.

"Від початку доби в операційній зоні угруповання військ “Курськ” відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - зазначається у коментарі.

В Генштабі наголосили, що заяви ворожого керівництва про “розгром” українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне.

"Активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ також тривають", - додали військові.

Що сказав Путін

Глава Кремля Володимр Путін заслухав доповідь начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова і оголосив про нібито "завершення" операції зі "звільнення" Курської області від українських військових.

За його словами, нібито 26 квітня російські війська зайняли останній населений пункт регіону - село Горналь біля кордону з Україною.