Помер Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск помер. Він пішов із життя у віці 88 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ватикан .

"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.

Про смерть Папи Франциска повідомив кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви.

"Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та його Церкві", - зазначив він.

Зазначимо, що понтифік помер після перенесеної хвороби. Раніше, 14 лютого, він був госпіталізований із бронхітом, однак у лікарні у нього розвинулася двостороння пневмонія, що супроводжувалася астматичними нападами. Йому періодично подавали кисень. Спочатку лікарі оцінювали стан 88-річного понтифіка як критичний.

Втім, після понад 5 тижнів лікування від пневмонії він був виписаний із лікарні 23 березня. Однак лікарі рекомендували йому ще два місяці відпочинку, щоб повністю відновитися.

16 квітня повідомлялося, що Папа Римський не очолюватиме передвеликодні ритуали та богослужіння, оскільки він досі відновлюється після хвороби.

Напередодні у неділю 20 квітня понтифік зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після того, як розкритикував адміністрацію президента Трампа за їхню політику депортацій іноземців.

Зустріч віцепрезидента Венса та Папи Римського тривала недовго. Сторони лише обмінялись великодніми вітаннями.

На Великдень Папа Римський Франциск також вперше після хвороби з'явився перед вірянами і згадав про війну в Україні. Так, на балконі базиліки Святого Петра він лише привітав вірян зі святом: "Браття і сестри, з Великоднем!".

Іншу частину його благословення зачитав один із помічників. Понтифік у своєму зверненні закликав припинити війну в Україні та Газі.

"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому Ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів", - йшлося у промові Папи.

Біографія Папи Франциска

Папа Римський Франциск був першим в історії главою Католицької церкви з країни Нового Світу, провів низку реформ у Ватикані та дотримувався прогресивних поглядів на гострі соціальні питання.

До отримання титулу папа римський носив ім'я Хорхе Маріо Берґольйо. Він народився в Буенос-Айресі 17 грудня 1936 року в сім'ї емігрантів з Італії. Його батько працював на залізниці. Навчався в духовній семінарії в Буенос-Айресі.

Перед тим, як Хорхе Маріо вирішив присвятити себе церкві, він встиг попрацювати охоронцем нічного клубу, лаборантом, прибиральником. Покликання службі священника він уперше відчув у 17 років під час одного зі святкових богослужінь.

У 21 рік Берґольйо прийняв рішення вступити до ордену єзуїтів і розпочав навчання гуманітарним наукам спершу в Чилі, пізніше продовжив навчання в Буенос-Айресі й здобув академічний ступінь з філософії. Після чого працював викладачем літератури, філософії, теології в католицьких коледжах Буенос-Айреса.

У 1980 році Хорхе Маріо Берґольйо був призначений ректором семінарії святого Йосипа, а після захисту дисертації став духовним директором Кордовської архієпископії в Аргентині.

На церковній службі Берґольйо в різні роки обіймав посади в єзуїтському ордені Аргентини, був єпископом Буенос-Айреса, а 2001 року отримав титул кардинала у Ватикані. Він очолив кілька рад і конгрегацій у Римській курії, при цьому вирізнявся скромним способом життя. Відмовився від службової машини, жив у невеликій квартирі. У 2005 році єпископа Берґольйо висунули кандидатом у папи, однак тоді йому не вистачило голосів.

13 березня 2013 року Хорхе Маріо Берґольйо був обраний 266-м Папою Римським. Він обрав собі ім'я на честь святого Франциска Ассизького, воно було використано вперше серед глав Ватикану.

Франциск став першим папою за понад 1200 років не з Європи, і першим главою Католицької церкви з Нового Світу. Також він - перший Папа Римський-єзуїт.

Чим запам'ятався Папа Франциск

Папа Римський запустив сайт і застосунок "Click to pray", який дає змогу молитися в будь-який час і в будь-якому місці. Він сам представив його на планшеті під час однієї зі своїх недільних проповідей.

Франциск розпорядився встановити душові кабінки для бездомних на площі Святого Петра у Ватикані. Надалі такі кабінки стали з'являтися і в інших церковних парафіях Риму.

У 2016 році відбулася перша зустріч глав Католицької та Російської православної церков. Папа Римський Франциск поспілкувався з патріархом Кирилом у Гавані.

Уперше в історії у 2013 році було проведено аудит діяльності Ватикану. Папа Франциск підтримав реформу з боротьби з корупцією і розпорядився оприлюднити річний звіт про фінансові операції Банку Ватикану.

Ініціював реформу для спрощення визнання шлюбу недійсним. Також критикував священнослужителів, які відмовлялися хрестити позашлюбних дітей. На думку понтифіка, матері таких дітей не заслуговують осуду, на відміну від тих, які зробили аборт.

Щодо гомосексуальних стосунків думка Папи Франциска змінювалася. У 2010 році він висловлювався проти одностатевих шлюбів в Аргентині та усиновлення дітей гей-парами. Пізніше він заявив, що представники ЛГБТ-спільноти не повинні зазнавати дискримінації. Також у 2020 році підтримав розроблення законів для "цивільних союзів" геїв, що б допомогло захистити їхні права.

Що він казав про війну в Україні

Папа Римський Франциск неодноразово висловлювався щодо агресії РФ проти України, закликаючи до світу та припинення насильства. Він називав війну "ганебною катастрофою для всього людства". Загалом, його позиція щодо російсько-української війни ґрунтувалася на закликах до миру, діалогу та припинення насильства, хоча деякі його висловлювання сприймалися неоднозначно.

Так, у березні 2024 року в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI Папа Франциск заявив, що "найсильніший той, хто має відвагу білого прапора". Ця заява викликала неоднозначну реакцію, і у Ватикані пояснили, що понтифік не закликав Україну до капітуляції, а наголошував на важливості діалогу.

У січні 2025 року Франциск висловив сподівання на завершення війни в Україні. Він закликав міжнародну спільноту працювати над створенням умов для справедливого і тривалого миру.

"Моїм побажанням на цей 2025 рік є, щоб уся міжнародна спільнота передусім працювала над тим, щоб покласти край війні, яка вже майже три роки вмиває кров’ю мученицьку Україну та забрала величезну кількість жертв, серед яких багато мирних жителів", - сказав понтифік.