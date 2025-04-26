Зеленський вперше зустрівся з Трампом після сварки у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом 26 квітня. Обидва лідери перебувають у Римі, куди приїхали на похорон Папи Франциска .

Зеленський і Трамп прибули до Ватикану, де сьогодні прощають з Папою Римським Франциском. Церемонія прощання розпочалася о 11:00.

Трамп і Зеленський з'явилися на похоронну церемонію з іншими лідерами на площі Святого Петра відразу на початку.



Відомо, що президент США не затримається у Римі надовго. Згідно з графіком, о 13:50 за київським часом Трамп має прямувати в аеропорт.

Нагадаємо, що за день до візиту в Рим Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським. В Офісі президента не давали коментарів щодо зустрічі лідерів, але видання AFP з посиланням на високопоставленого чиновника повідомляло, що зустріч відбудеться.