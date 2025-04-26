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Зеленський вперше зустрівся з Трампом після сварки у Білому домі

Рим, Субота 26 квітня 2025 11:11
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Зеленський вперше зустрівся з Трампом після сварки у Білому домі Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом 26 квітня. Обидва лідери перебувають у Римі, куди приїхали на похорон Папи Франциска.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Нікіфоров, передає РБК-Україна.

Зеленський і Трамп прибули до Ватикану, де сьогодні прощають з Папою Римським Франциском. Церемонія прощання розпочалася о 11:00.

Трамп і Зеленський з'явилися на похоронну церемонію з іншими лідерами на площі Святого Петра відразу на початку.

Відомо, що президент США не затримається у Римі надовго. Згідно з графіком, о 13:50 за київським часом Трамп має прямувати в аеропорт.

Нагадаємо, що за день до візиту в Рим Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським. В Офісі президента не давали коментарів щодо зустрічі лідерів, але видання AFP з посиланням на високопоставленого чиновника повідомляло, що зустріч відбудеться.

Перепалка Трампа і Зеленського

Це перша особиста зустріч Зеленського і Трампа після перепалки в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, що 28 лютого Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті перед журналістами між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула словесна перепалка.

Сварка стосувалася війни і нібито невдячності України за надану допомогу. Також у ЗМІ писали, що нібито Трампу не сподобалося, що Зеленський не одягнув костюм, як заведено.

Згодом Зеленський покинув Білий дім, а угода про українські надра, які планували підписати, не була підписана.

Європейські партнери підтримали Володимира Зеленського. Західні ЗМІ писали, що Трамп розлютився на українського президента і вважав, що він мав би виправити завдану шкоду.

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