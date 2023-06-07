Підрив Каховської ГЕС та ракетний удар по Україні: новини за 6 червня

Війна РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський анонсував програму деокупації Донбасу та Криму. Вона врахує поводження з місцевим населенням.

Російські військові вдруге за тиждень здійснили обстріл аміакопроводу в Харківській області. В районі насосної станції біля с. Масютівка Куп'янського району було зафіксовано 6 "прильотів".

У Бахмуті Збройні сили України ліквідували 21 тисячу "вагнерівців", ще 60 тисяч найманців поранено.

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух у вівторок, 6 червня. Його було чутно у всіх районах міста.

Російські окупанти обстріляли Херсон, двоє поліцейських зазнали поранень. Війська РФ атакували місто під час евакуації місцевого населення через підрив Каховської ГЕС 6 червня.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська скоїли підрив Каховської ГЕС вночі, 6 червня. У Херсонській області вже підтоплені деякі населені пункти, місцева влада оголосила евакуацію.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Росіяни неодноразово намагалися якимось чином зашкодити дамбам на річці Дніпро. Київська ГЕС прикрита як від ударів з повітря, так від диверсантів.

При цьому в ООН на тлі такого теракту окупанти нагадали про День російської мови. Подібна витівка викликала багато критики на адресу Організації. Однак у МЗС України заявляли про намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Влада проводить евакуацію.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Сили ППО знищили всі 35 крилатих ракет під час нічної атаки РФ

Російські військові вночі, 6 червня, атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Сили ППО ЗСУ знищили всі ворожі цілі.

Вночі, 6 червня, в Київській області лунали вибухи, пов'язані з діяльністю українських сил протиповітряної оборони. Незабаром була оголошена повторна повітряна тривога.

За даними КМВА, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.

Україні потрібні гарантії на папері до членства в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Це допоможе забезпечити довгострокову допомогу.