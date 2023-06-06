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Україні потрібні гарантії на папері до членства в НАТО: Зеленський назвав причину

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Вівторок 06 червня 2023 19:59
Україні потрібні гарантії на папері до членства в НАТО: Зеленський назвав причину Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Україна потребує гарантій безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Це допоможе забезпечити довгострокову допомогу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що зараз Україна вже має кілька видів гарантій. Зокрема, це фінансові - посилення бюджету та допомога щодо соцвиплат, санкційні - Захід застосував велику кількість пакетів, які мають мінуси, але вони б'ють по Росії.

Також, за словами Зеленського, Україні формально надали і гарантії щодо зброї, оскільки такої кількості озброєнь у нашої країни ніколи не було, і оборонні гарантії, а саме, постачання зенітних ракетних комплексів Patriot та рішення щодо винищувачів F-16 та інших сучасних бойових літаків. Але поки що цього немає на папері.

"Якщо ми поки не в НАТО, нам це потрібно на папері. Навіщо? Щоб за півроку чи за рік ніхто з лідерів не почав говорити, що його суспільство втомлюється і економіка втомлюється, тож вони не можуть давати нам відповідні обсяги. А якщо один почне, то й другий підключиться, третій, десять країн і все - антипутінська коаліція буде зруйнована", - пояснив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна вже довгий час наполягає на створенні гарантій безпеки від країн Заходу, які б могли діяти до вступу нашої країни до НАТО. Офіційні особи стверджують, що такі гарантії допоможуть запобігти можливому повторному вторгненню Росії в Україну після завершення війни.

Перші домовленості щодо гарантій безпеки наша країна очікує отримати під час саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Західні ЗМІ пишуть, що союзники України можуть надати їй ізраїльську модель гарантій безпеки. Вона передбачає постачання зброї.

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