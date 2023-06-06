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Зеленський озвучив втрати "вагнерівців" у Бахмуті

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Бахмут , Вівторок 06 червня 2023 20:20
Зеленський озвучив втрати "вагнерівців" у Бахмуті Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

У Бахмуті Збройні сили України ліквідували 21 тисячу "вагнерівців", ще 60 тисяч найманців поранено.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

"21 тисяча "вагнерівців" знищена у Бахмуті, 60 тисяч - поранені. Тобто втрат 81 тисяча "вагнерівців". На жаль, у нас теж були втрати, але їх не можливо порівняти навіть", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що українські захисники на Бахмутському напрямі отримують найкраще та найновіше озброєння, яке надходить від західних партнерів.

"Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, все новітнє люди отримували на цьому (Бахмутському, - ред.) напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, все найкраще. Я думаю, що це був найпотужніший захист, який тільки можна було сформувати", - наголосив президент.

Вихід ПВК "Вагнера" із Бахмута

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з території Бахмуту вже 1 червня.

2 червня Пригожин заявив, що наразі він вивів з Бахмуту 99% своїх найманців.

Коментуючи заяву Пригожина, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий відзначив, що терорист намагається зберегти залишки своєї ПВК, оскільки розуміє, що декілька тижнів на Бахмутському напрямку можуть припинити існування його організації.

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