Подрыв Каховской ГЭС и ракетный удар по Украине: новости за 6 июня

Война РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу деоккупации Донбасса и Крыма. Она учтет обращение с местным популяцией.

Российские военные во второй раз через неделю произвели обстрел аммиакопровода в Харьковской области. В районе насосной станции возле с. Масютовка Купянского района было зафиксировано 6 "прилетов".

В Бахмуте Вооруженные силы Украины ликвидировали 21 тысячу "вагнеровцев", еще 60 тысяч наемников ранены.

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв во вторник, 6 июня. Он был слышен во всех районах города.

Российские оккупанты обстреляли Херсон, двое полицейских получили ранения. Войска РФ атаковали город во время эвакуации местного населения из-за подрыва Каховской ГЭС 6 июня.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС ночью, 6 июня. В Херсонской области уже подтоплены некоторые населенные пункты, местные власти объявили эвакуацию.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Россияне неоднократно пытались как-то повредить дамбам на реке Днепр. Киевская ГЭС прикрыта как от ударов с воздуха, так и от диверсантов.

При этом в ООН на фоне такого теракта оккупанты напомнили о Дне русского языка. Подобная затея вызвала много критики в адрес Организации. Однако в МИД Украины заявляли о намерении созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, – читайте в материале РБК-Украина.

Силы ПВО уничтожили все 35 крылатых ракет во время ночной атаки РФ

Российские военные ночью, 6 июня, атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы ПВО ВСУ уничтожили все враждебные цели.

Ночью, 6 июня, в Киевской области раздавались взрывы, связанные с деятельностью украинских сил противовоздушной обороны. Вскоре была объявлена повторная воздушная тревога.

По данным КМВА, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на проезжую часть, также повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

Украине нужны гарантии на бумаге для членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Это поможет обеспечить долгосрочную помощь.