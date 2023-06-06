Підрив Каховської ГЕС: зросла мінна небезпека, російські загородження може знести течія
Через підрив росіянами Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області фіксують підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Російські мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну спеціальну службу транспорту.
Зазначається, що Державна спецслужба транспорту вивчає ситуацію, що склалась через підрив греблі Каховської ГЕС.
"Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесене потоками води", - сказано у повідомленні.
За огляду на це, місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.
Також підкреслюється, що РФ своїми діями вчинила військовий злочин, оскільки дамби - це об’єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.
Підрив Каховської ГЕС
Сьогодні близько 2:50 росіяни підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.
В українській розвідці заявили, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС.
Через підрив ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів.
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