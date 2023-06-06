Підрив Каховської ГЕС: зросла мінна небезпека, російські загородження може знести течія

Через підрив росіянами Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області фіксують підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Російські мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну спеціальну службу транспорту .

Зазначається, що Державна спецслужба транспорту вивчає ситуацію, що склалась через підрив греблі Каховської ГЕС.

"Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесене потоками води", - сказано у повідомленні.

За огляду на це, місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.

Також підкреслюється, що РФ своїми діями вчинила військовий злочин, оскільки дамби - це об’єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні близько 2:50 росіяни підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів.

Більше про важливість Каховської ГЕС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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