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В окупованому Маріуполі пролунав вибух

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Маріуполь, Вівторок 06 червня 2023 16:02
В окупованому Маріуполі пролунав вибух Ілюстративне фото: в окупованому Маріуполі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух у вівторок, 6 червня. Його було чутно у всіх районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Він зауважив, що "гучно" було у всіх районах Маріуполя.

Пізніше Андрющенко виклав фото після вибуху, що трапився у порту.

Ситуація в Маріуполі

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Маріуполь став однією з головних цілей окупантів на Донбасі. Загарбники активно обстрілювали місто, а наприкінці 2022 року їм вдалось повністю захопити його. Тоді українські військові, які базувалися на "Азовсталі", здалися в полон.

Наразі російські військові використовує Маріуполь як одну з основних точок для базування. Вони зберігають там техніку та боєприпаси та облаштовують бази.

Зазначимо, що наприкінці весни у Маріуполі та на його околицях почастішали вибухи. Так, лише вчора у місті стався гучний вибух районі заводу "Азовсталь".

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