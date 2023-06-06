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Наєв відповів, чи є загроза для Київської ГЕС

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Україна, Вівторок 06 червня 2023 12:40
Наєв відповів, чи є загроза для Київської ГЕС Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Росіяни неодноразово намагалися якимось чином зашкодити дамбам на річці Дніпро. Київська ГЕС прикрита як від ударів з повітря, так від диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар, який командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв дал агентству "Укрінформ".

"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені",- сказав він.

За його словами, зараз вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє.

Наєв повідомив, що ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні.

"Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії", - сказав Наєв.

Підрив Каховської ГЕС

Російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області вночі 6 червня 2023 року. Руйнування викликало масштабну повінь. Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів, переважно на окупованій території.

Гідроелектростанція з перших днів агресії окупована і замінована росіянами, з нею втрачено технологічний зв'язок, видача потужності на підконтрольну територію України з неї не проводилася.

Детальніше про Каховську ГЕС читайте у матеріалі РБК-Україна "Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС і чим загрожує її руйнація".

Зазначимо, Київська ГЕС - перший (верхній) ступінь Дніпровського каскаду ГЕС, розташованого на річці Дніпро, знаходиться за кілька кілометрів від Києва вище за течією.

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