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Реінтеграція Донбасу та Криму: Зеленський анонсував програму деокупації

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Вівторок 06 червня 2023 22:12
Реінтеграція Донбасу та Криму: Зеленський анонсував програму деокупації Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Міністерство внутрішніх справ України розробить програму деокупації Донбасу та Криму. Вона врахує поводження з місцевим населенням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

"Міністр внутрішніх справ, Ігор Клименко, отримав завдання підготувати програму деокупації, безпеки та існування тимчасових інститутів на деокупованих територіях. Насамперед на Донбасі та в Криму. І ця програма буде представлена суспільству", - розповів глава держави.

За його словами, у програмі будуть відповіді на питання щодо реінтеграції територій, які роками перебували під контролем РФ, з урахуванням досвіду інших держав. Водночас Україна розуміє всі виклики, додав президент.

Окупація Криму та Донбасу

Зазначимо, що Крим, частина Донецької та Луганської областей вже понад 9 років перебувають під контролем російських окупантів. Зокрема, ворог активно розповсюджує там свою пропаганду та намагається налаштувати місцеве населення проти України.

При цьому президент Володимир Зеленський вже створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму. Туди увійшли міністри, представники Офісу президента, депутати і не лише.

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