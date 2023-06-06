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РФ обстріляла Херсон під час евакуації через затоплення міста: поранені двоє поліцейських

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Херсон, Вівторок 06 червня 2023 11:58
РФ обстріляла Херсон під час евакуації через затоплення міста: поранені двоє поліцейських Фото: РФ обстріляла Херсон під час евакуації через затоплення міста через підрив Каховської ГЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Херсон, двоє поліцейських зазнали поранень. Війська РФ атакували місто під час евакуації місцевого населення через підрив Каховської ГЕС 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Поки ми намагаємося рятувати, росіяни продовжують обстрілювати Херсон", - йдеться в повідомленні.

Так, під час цього обстрілу двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуації у місті.

"Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією", - додали в МВС.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС на зараз

Російські війська підірвали Каховську ГЕС о 2:30 вівторка, 6 червня. Станцію підірвали дистанційно. Епіцентром вибуху стала машинна зала.

Українська розвідка має тому докази. Крім того, за даними ГУР, перед тим, як підірвати станцію, окупанти двічі її мінували - востаннє у квітні минулого року.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, підрив здійснила 205-та мотострілецька частина російської армії. Нібито окупанти зробили це "в стані афекту" без розуміння наслідків.

На думку голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, в окупантів як завжди "все пішло за планом". На його думку, загарбники хотіли лише щось нашкодити станції, але не підривати. У ОК "Південь" кажуть, що усвідомивши масштаби техногенної катастрофи, окупанти швидко евакуюються і самі.

На даний момент відомо, що Каховська ГЕС повністю зруйнована та відновленню не підлягає. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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