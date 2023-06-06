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Україна хоче скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС

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Вівторок 06 червня 2023 13:04
Україна хоче скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу", - сказано у повідомленні.

МЗС закликає країни Групи Семи та ЄС невідкладно розглянути накладення на Росію нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

"Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку РФ як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально велику кількість жертв та руйнувань", - йдеться у заяві

В МЗС зазначають, що теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювали на рівні окупаційних сил в Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні. Це свідчить про його попереднє планування.

"Підрив дамби Каховської ГЕС - техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду Росії проти українців. Це є відповіддю Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із РФ", - зазначають у відомства.

Так, через зниження рівня води в Каховському водосховищі може виникнути небезпека інциденту на іншому об’єкті критичної інфраструктури, який окупували росіяни - Запорізькій АЕС.

З огляду на це Україна закликає міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС.

Окрім того, техногенний злочин Росії підтверджує високу актуальність української формули миру. Тому МЗС закликає міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки.

У відомстві наголошують, що Росія повинна буде відшкодувати всі наслідки свого злочину - як для людей, так і для інфраструктури та навколишнього середовища.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні близько 2:50 росіяни підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що загарбники дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Тим часом у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, також є ризик подальшого витоку.

Втім секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що "ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".

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