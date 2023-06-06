Російські війська підірвали Каховську ГЕС

Російські війська скоїли підрив Каховської ГЕС сьогодні вночі, 6 червня. Наразі уточнюються масштаби руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь". Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також закликав жителів Херсонської області найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.