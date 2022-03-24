Первый обмен пленными, отмена ВНО и штрафы за фото позиций ВСУ: главное на вечер

В Бердянске уничтожен вражеский корабль “Орск”

В порту временно оккупированного Бердянска украинскими военными был уничтожен большой десантный корабль “Орск” Черноморского флота РФ. Он доставлял военную технику оккупантам. По словам очевидцев, взрывы и масштабный пожар было видно с разных районов города.

Позже в Центре стратегических коммуникаций сообщили о том, что уничтоженный корабль “Орск” мог участвовать в аннексии Крыма в 2014 году.

А по словам главы ГПСУ Сергея Дайнеко, помог с наводкой на корабли оккупантов в порту Бердянска российский пропагандист. Он сделал на одном из телеканалов РФ сюжет об этом корабле в украинском порту.

Обстрел очереди в Харькове

В Харькове российские оккупанты обстреляли очередь. Люди стояли за гуманитарной помощью.

“В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь”, - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате 6 человек погибли, еще 15 получили ранения.

Первый обмен пленными

Сегодня состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной. Как сообщила Ирина Верещук, удалось вернуть 10 украинских защитников в обмен на 10 пленных оккупантов.

Также она рассказала, что сегодня в РФ отправили 11 российских моряков, на которых удалось обменять 19 моряков из спасательного судна “Сапфир”.

"По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", - добавила она.

Принудительная депортация жителей Мариуполя в Россию

По информации Мариупольского горсовета, сегодня оккупанты начали массовую принудительную депортацию жителей города в Россию. Сообщается, что под нее попали около 15 тысяч человек - где-то половина жителей Левобережного района Мариуполя. Их принуждали садиться в автобусы в ультимативной форме.

"Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря от куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. Сегодня известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", - сообщили в горсовете.

В МИд Украины заявили о том, что такими действиями Россия перешла на новый уровень террора.

Новый министр аграрной политики

Сегодня утром стало известно о том, что министр аграрной политики Роман Лещенко подал в отставку. Причина его решения не называется. Уже днем его заявление попало в Верховную Раду, которая уволила его с занимаемой должности.

Нардепы в ходе заседания назначили на этот пост члена фракции “Слуга народа” и главу профильного комитета Николая Сольского.

Рада отменила ВНО и таможенные платежи, а также ввела штрафы за фото позиций ВСУ

Сегодня в ходе пленарного заседания Верховная рада отменила ВНО в этом году. Вместо этого вступительная кампания пройдет по специальной процедуре. Ее механизм еще разрабатывается.

Также нардепы поддержали отмену всех таможенных платежей на время войны.

Кроме того, украинский парламент ввел уголовную ответственность за фото- и видеосъемку позиций и перемещение техники ВСУ. Согласно закону:

за публикацию фото и видео о расположении и перемещении военных и техники ВСУ - лишение свободы от 3 до 5 лет ;

; за то же, но с возможностью идентификации местности - от 5 до 8 лет ;

; за то же, но по предварительному сговору или если публикация данных повлекла за собой тяжелые последствия - от 8 до 12 лет.

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