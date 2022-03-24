Назначен новый министр аграрной политики Украины
Верховная рада Украины уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия. И назначила на его место Николая Сольского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.
"Николая Сольского назначили новым министром аграрной политики Украины", - отметил он.
Как уточнил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, за Сольского проголосовали 294 народных депутата.
Кто такой Николай Сольский
Сольский является одним из учредителей "Украинского аграрного холдинга", юрист, на выборах 2019 года прошел в парламент по списку "Слуги народа". Возглавлял комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики. Один из авторов закона о рынке земли.
Напомним, ранее в Раду поступило заявление об увольнении Лещенко. Пока неизвестно, по какой причине он решил уйти в отставку.
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