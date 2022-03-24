Назначен новый министр аграрной политики Украины

Верховная рада Украины уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия. И назначила на его место Николая Сольского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Сольский является одним из учредителей "Украинского аграрного холдинга", юрист, на выборах 2019 года прошел в парламент по списку "Слуги народа". Возглавлял комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики. Один из авторов закона о рынке земли.

Как уточнил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, за Сольского проголосовали 294 народных депутата.

Напомним, ранее в Раду поступило заявление об увольнении Лещенко. Пока неизвестно, по какой причине он решил уйти в отставку.

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