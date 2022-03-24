Обстрел пункта гумпомощи в Харькове: погибли шесть человек

В Харькове российские оккупанты обстреляли людей, которые получали гуманитарную помощь. В результате обстрела погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОГА Олега Снегубова в Telegram .

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали. Число жертв устанавливается.

Инцидент произошел в районе улицы Академика Павлова. Российские войска из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

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