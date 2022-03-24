Уничтоженный в Бердянске корабль "Орск" мог участвовать в аннексии Крыма

Российский военный корабль "Орск", который был уничтожен в порту Бердянска (Запорожская область), мог принимать участие в аннексии Крыма. Об этом свидетельствуют награды экипажа ликвидированного судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Сожженный в Бердянске "Орск" мог участвовать в аннексии Крыма. Об этом еще в январе 2020 года писали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm. Активисты изучили профили российских военных в социальных сетях, где обнаружили одного из моряков БДК "Орск", которого наградили медалью "За возвращение Крыма"", - говорится в сообщении.

Кроме того, такой же медалью в январе 2020 года был награжден командир корабля Сергей Скворцов.