МИД о принудительной депортации мариупольцев: Россия переходит на следующий уровень террора
В Министерстве иностранных дел прокомментировали насильственную эвакуацию жителей Мариуполя Донецкой области в Россию. В ведомстве считают, что РФ перешла к новому уровню террора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.
"Принудительно депортируя мариупольцев на свою территорию, Россия переходит на следующий уровень террора. 6 тысяч украинцев уже находятся в российских лагерях, где их могут использовать в качестве заложников. Гуманитарные колонны, которые бегут на неоккупированные части Украины, до сих пор обстреливаются. Этому варварству нужно положить конец", - отметил Николенко.
Напомним, в горсовете Мариуполя заявили, что оккупанты вывозят мирных жителей в Россию. Армия РФ уже незаконно депортировала 15 тысяч горожан.
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