Министр аграрной политики подал в отставку
Фото: министр аграрной политики Роман Лещенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр аграрной политики Роман Лещенко подал в отставку. Верховная рада может принять ее в четверг, 24 марта.
Об этом РБК-Украина сообщили собеседники в парламенте.
Причина ухода Лещенко не называется. В случае его отставки временно исполнять обязанности должен первый заместитель Тарас Высоцкий.
В то же время источники сообщают, что занять кресло министра на постоянной основе может глава профильного комитета Рады Николай Сольский.
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