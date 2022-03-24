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Министр аграрной политики подал в отставку

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Киев, Четверг 24 марта 2022 10:55
Министр аграрной политики подал в отставку Фото: министр аграрной политики Роман Лещенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Министр аграрной политики Роман Лещенко подал в отставку. Верховная рада может принять ее в четверг, 24 марта.

Об этом РБК-Украина сообщили собеседники в парламенте.

Причина ухода Лещенко не называется. В случае его отставки временно исполнять обязанности должен первый заместитель Тарас Высоцкий.

В то же время источники сообщают, что занять кресло министра на постоянной основе может глава профильного комитета Рады Николай Сольский.

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Министерство аграрной политики Роман Лещенко
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