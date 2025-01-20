Перемир'я в Газі, удар по Києву та нові санкції РНБО: новини за вихідні

Перемир'я в Газі

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, сторони Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. У п'ятницю і до суботи, угоду схвалив кабінет безпеки Ізраїлю і безпосередньо уряд.

Починаючи з неділі, 19 січня, угода між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності.

В неділю ХАМАС звільнив насамперед трьох цивільних жінок - Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Стейнбрехер.

Далі угруповання передало їх Червоному Хресту, який своєю чергою відвіз їх до Армії оборони Ізраїлю. Незабаром звільнені зустрілися зі своїми сім'ями.

Детальніше про те, чому сторони підписали угоду, як довго може бути перемир'я і які є нові загрози - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Удар по Києву

Вранці 18 січня російські війська двома ракетами "Іскандер-М" атакували Київ. Попри те, що ракети, які летіли на Київ, були збиті, фіксувалися сильні пошкодження.

Зокрема, було пошкоджено також вхід і вихід станції метро "Лук'янівська". Троє людей були поранені, ще троє загинули. Хоча була інформація про ще одну жертву, вона не підтвердилася.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нові санкції РНБО

Український президент Володимир Зеленський підписав указ, чим увів у дію нові санкції РНБО. У санкційному списку опинились пропагандисти РФ та зрадники.

У своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, хто саме потрапив до санкційного списку.

TikTok зупинив роботу в США

Нагадаємо, ввечері 18 січня для користувачів з США обмежили доступ до соцмережі TikTok. Її було видалено з магазинів застосунків Apple і Google.

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня, припустив, що заборону TikTok в США можуть відтермінувати на 90 днів.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Монета-мем Трампа $TRUMP коштує майже 70 мільярдів доларів

Обраний президент Дональд Трамп запустив свою першу криптовалюту, монету-мем під назвою $TRUMP. Вона вже ввійшла у двадцятку найбільших криптовалют.

19-ю найбільшою криптовалютою.

У Києві в студії радіо "Армія FM" вибухнув боєприпас

В одній із київських студій радіо вибухнув боєприпас. Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач.

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, інцидент стався на радіо "Армія FM". В медіа поширювалась інформація, що підривач вибухнув в руках ведучої, але джерело РБК-Україна це спростовує. За інформацією співрозмовника, підривач вибухнув сам, коли ведуча перебувала поруч з ним.

Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Погода на новому робочому тижні буде досить однорідною і теплою. Таке буває не часто, особливо в січні.

Детальніше ознайомитись з прогнозом на новий робочий тиждень, можна в матеріалі РБК-Україна