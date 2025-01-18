Удар балістикою по Києву: що відомо про наслідки
Росія зранку, 18 січня, атакувала Київ балістикою. Внаслідок атаки виникли пожежі, є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави КМВА Тимура Ткаченко і канал мера Києва Віталія Кличка.
Повітряну тривогу у столиці оголосили о 05:50. Перед сигналом і після було чути серію вибухів. У Повітряних силах ЗСУ тоді поінформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння для областей, де оголошено тривогу.
Через декілька хвилин представники місцевої влади повідомили, що у Києві працює ППО. Після чергових вибухів у ЗМІ писали, що у деяких районах столиці зникла вода.
Станом на 06:04 Кличко написав, що у Шевченківському районі горить нежитлова будівля. Всі підрозділи відправлялися на місце події. Згодом стало відомо, що загинуло щонайменше вже три людини.
"Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - поінформував Кличко о 06:28.
У цьому проміжку часу стало також відомо, що о 06:22 зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі.
Оновлено о 06:41
Кличко написав, що у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. Наразі ремонтні бригади прямують на місце.
Оновлено о 07:05
"У Києві вже четверо загиблих у Шевченківському районі і троє постраждалих", - начальник КМВА Ткаченко.
Тим часом у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання.
Оновлено о 07:09
У ДСНС поінформували про ліквідацію наслідків обстрілу РФ по Шевченківському районі Києва
"Ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень. Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло 3 особи, ще троє осіб отримали поранення (у КМВА тим часом інформують про 4 загиблих).
Також у ДСНС додали, що зараз на місці працює 84 рятувальників, а також 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Атака РФ на Київ 18 січня
Нагадаємо, що близько 5 ранку росіяни атакували Київ і Київську область ударними безпілотниками. У цей момент як у столиці, так і в регіоні, було чутно вибухи, оскільки сили ППО збивали ворожі цілі.
Через деякий час пролунав відбій тривоги. Однак незабаром знову була тривога, яку цього разу оголосили безпосередньо у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.
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