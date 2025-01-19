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ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників

Неділя 19 січня 2025 17:43
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ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників Фото: ізраїльській армії доставили звільнених бойовиками ХАМАС заручників (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності угода про припинення вогню. Угруповання в рамках угоди вже передало Червоному Хресту перших трьох заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання зазначає, що на кадрах, опублікованих у мережі, видно, як троє ізраїльських заручників прибувають на площу в центрі Гази і передаються Червоному Хресту. Йдеться про Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Стейнбрехер, які ходять самостійно, без сторонньої допомоги.

Незабаром в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Червоний Хрест повідомив військових про передачу їм трьох заручників.

Військовослужбовці додали, що наразі Червоний Хрест доставляє заручників військам ЦАХАЛ у Газі.

Оновлено о 17:47

Армія оборони Ізраїлю у своєму офіційному Telegram підтвердила, що троє звільнених заручників уже передані силам ЦАХАЛу і Шин-бет у Газі.

"Троє звільнених заручників у супроводі спецпризначенців ЦАХАЛу та сил Шин-бет повертаються на ізраїльську територію, де вони пройдуть первинне медичне обстеження", - йдеться в повідомленні.

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, сторони перемовники підписали в Досі угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. У п'ятницю і до суботи, угоду схвалив кабінет безпеки Ізраїлю і безпосередньо уряд. Тепер починаючи з сьогоднішнього дня, угода між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності.

Детальніше про те, чому сторони уклали угоди і якими можуть бути її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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