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У Києві в студії радіо "Армія FM" вибухнув боєприпас

Україна, Неділя 19 січня 2025 17:57
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У Києві в студії радіо "Армія FM" вибухнув боєприпас Фото: у Києві в студії радіо вибухнув боєприпас (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

В одній із київських студій радіо вибухнув боєприпас. Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.

Інформація про вибух надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

"Попередньо встановлення, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували", - повідомили правоохоронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються.

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, інцидент стався на радіо "Армія FM". В медіа поширювалась інформація, що підривач вибухнув в руках ведучої, але джерело РБК-Україна це спростовує. За інформацією співрозмовника, підривач вибухнув сам, коли ведуча перебувала поруч з ним.

Нагадаємо, минулого року у Києві чоловік висмикнув чеку із гранати у Деснянському районі 29 червня. У результаті пошкоджено понад десять авто, але ніхто не постраждав.

А в листопаді у квартирі у Дніпровському районі Києва вибухнула граната. Внаслідок цього загинуло двоє осіб.

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