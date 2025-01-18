ua en ru
Сб, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ігнат пояснив, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування

Київ, Субота 18 січня 2025 09:25
UA EN RU
Ігнат пояснив, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування Фото: у Повітряних силах пояснили, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська
Експерт: Юрій Ігнат

Попри збиття балістики під час атаки Росії 18 січня у Києві є серйозні руйнування. У Повітряних силах дали пояснення, чому так сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ексклюзивний коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната.

"Балістичні ракети вкрай складні цілі для перехоплення. Обидві ракети, які атакували Київ, були збиті", - розповів він.

За словами Ігната, одна з них була збита на невеликій висоті, тому можуть бути наслідки і від вибухової хвилі під час бойової роботи.

Особливості збиття "Іскандер-М"

Як додав військовий, попри збиття, фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі, вони обов’язково упадуть на землю.

"І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття.Таке трапляється", - зазнчив представник Повітряних сил.

Тому, як зазначив Ігнат, важливо дотримуватися заходів безпеки.

Атака РФ на Київ

Зранку, 18 січня, Росія атакувала Київ балістикою. Внаслідок атаки виникли пожежі, є загиблі. Зокрема, у столиці сильно постраждала Лук'янівка, тут пошкоджений трубопровід, будівлі та авто, є проблеми з водою.

Крім того, через атаку РФ по Києву троє людей постраждали. Наразі дані про загиблих різняться. Рятувальники кажуть про трьох загиблих, у КМВА - про чотирьох.

Детальніше про наслідки атаки росіян на Київ 18 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Збройні сили України Повітряні сили України Обстріли Києва
NEWS
Як виглядає Лук'янівка у Києві після атаки Росії: фоторепортаж
Як виглядає Лук'янівка у Києві після атаки Росії: фоторепортаж
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян