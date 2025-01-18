Ігнат пояснив, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування

Попри збиття балістики під час атаки Росії 18 січня у Києві є серйозні руйнування. У Повітряних силах дали пояснення, чому так сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ексклюзивний коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната.

"Балістичні ракети вкрай складні цілі для перехоплення. Обидві ракети, які атакували Київ, були збиті", - розповів він.

За словами Ігната, одна з них була збита на невеликій висоті, тому можуть бути наслідки і від вибухової хвилі під час бойової роботи.

Особливості збиття "Іскандер-М"

Як додав військовий, попри збиття, фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі, вони обов’язково упадуть на землю.

"І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття.Таке трапляється", - зазнчив представник Повітряних сил.

Тому, як зазначив Ігнат, важливо дотримуватися заходів безпеки.