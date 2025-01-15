Болючий компроміс. Чому Ізраїль та ХАМАС уклали угоду і якими будуть її наслідки

Активний тиск з боку команди майбутнього президента США Дональда Трампа підштовхнув Ізраїль та ХАМАС до укладення угоди. Для близького союзника Трампа, прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху це стало непростим компромісом.

Про роль Трампа і те, як довго може протриматись перемир'я, а також про нові проблеми, які створює угода – читайте детальніше в матеріалі РБК-Україна .

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Ізраїль та терористична організація ХАМАС уклали угоду про обмін заручниками та припинення вогню. Ця угода дає шанс на завершення 15-місячного завершення конфлікту, який розпочався з терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль, а продовжився наземною операцією ізраїльтян у Секторі Газа у відповідь на агресію.

В чому суть угоди

Угода передбачає кілька етапів. Перший триватиме 42 дні. ХАМАС має звільнити 33 заручників: дітей, жінок, людей похилого віку та хворих. На 16-й день після початку дії угоди і за умови звільнення першої групи Ізраїль почне переговори щодо другої фази – звільнення решти полонених чоловіків призовного віку.

В обмін на заручників ізраїльська армія поступово буде відведена з більшої частини Сектора Газа. Ізраїль також звільнить низку бойовиків, які зараз перебувають в ізраїльських в'язницях. Надалі передбачається повернення тіл заручників, а також створення плану будівництва та нової структури управління для Сектора Газа. Детальніше про угоду читайте за посиланням на РБК-Україна.

З чого почався конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем

Терористичне угруповання ХАМАС захопило владу в Секторі Газа у 2007 році, внаслідок де-факто громадянської війни на територіях, підконтрольних палестинській адміністрації.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив терористичний напад на Ізраїль, внаслідок якого було вбито понад 1200 людей та захоплено сотні заручників.

У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа. В ході бойових дій бойовики зазнали відчутних втрат. Зокрема, було знищено їх найбільш боєздатні підрозділи, військову техніку та інфраструктуру. Було знищено цілу низку ватажків організації, зокрема і головного лідера Ях'ю Сінвара.

Паралельно із початком військової операції Ізраїль почали атакувати Іран та його союзники, нібито висловлюючи солідарність із ХАМАС.

Хусити з Йемену та "Хезболла" з Лівану розпочали ракетні обстріли території Ізраїлю. У відповідь Ізраїль завдавав авіаударів, а також у вересні-листопаді минулого року провів військову операцію на півдні Лівану проти "Хезболли".

Протягом всього цього часу в столиці Катару Досі проходили переговори про перемир'я та обмін заручниками, які залишилися. Декілька разів з'являлись повідомлення, що угоду буде ось-ось досягнуто. Однак раз-по-раз домовленості зривалися.

Як довго протримається угода

Прогрес у переговорах став можливим через зменшення підтримки ХАМАСу ззовні, яку забезпечував Іран через мережу своїх союзників, повідомляє The Times of Israel з посиланням на ізраїльських посадовців. Зокрема, мова йде про падіння проіранськи налаштованого режиму Асада в Сирії та військовий розгром угруповання "Хезболла" в Лівані, здійснений ізраїльською армією. Сам ХАМАС також зазнав відчутних втрат в ході боїв з Армією оборони Ізраїлю у Секторі Газа.

Ще один чинник, який забезпечив просування в переговорах – це тиск на ХАМАС та Ізраїль з боку обраного президента США Дональда Трампа. І схоже, це не зовсім те, на що сподівався Нетаньяху, роблячи ставку на Трампа в ході президентських виборів у США.

Ізраїль працював як з представником Байдена Бреттом Макгерком, який залишає посаду, так і з майбутнім представником Трампа Стівом Віткоффом. Як повідомили ізраїльським медіа два арабських джерела, представник Трампа за одну зустріч зробив більше, щоб схилити Нетаньяху, ніж Джо Байден за цілий рік.

"З цією угодою моя команда національної безпеки, завдяки зусиллям спеціального посланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа, продовжить тісно співпрацювати з Ізраїлем і нашими союзниками, щоб переконатися, що Газа НІКОЛИ знову не стане притулком для терористів", – написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Очевидно, що наразі фактор США, які різними засобами будуть змушувати сторони дотримуватися угоди, залишається ключовим і в найближчі місяці команда Трампа матиме можливості впливати на Ізраїль та ХАМАС.

Та в довшій перспективі, за умови збереження ХАМАС при владі, загроза для Ізраїлю не зникає. Попередній досвід показує, що терористи раз на кілька років атакували Ізраїль, отримували удар у відповідь різного рівня інтенсивності, а після перемир'я отримували нові донорські кошти від спонсорів з усього Близького Сходу та відновлювали свій потенціал. Такий сценарій можна було спостерігати в 2008, 2012, 2018, 2021 і зрештою у 2023 роках.

Як зазначає The Wall Street Journal, новий лідер ХАМАС Мохаммед Сінвар активно працює над відновленням спроможностей ХАМАС. Зокрема, він робить ставку на вербування нового покоління бойовиків. Крім того, в Секторі Газа опинилася велика кількість ізраїльських нерозірваних снарядів, які можуть бути перетворені на фугаси.

Сприйняття всередині Ізраїлю

Після погодження переговірниками угоду ще має схвалити уряд Ізраїлю. Однак її умови вже викликали невдоволення з боку ультраправих союзників прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху по коаліції.

Свій протест вже висловив міністр фінансів Ізраїлю, лідер партії "Мафдал – Релігійний Сіонізм" Бецалель Смотрич, назвавши угоду "катастрофою для національної безпеки Ізраїлю".

Різко проти угоди також міністр внутрішньої безпеки, праворадикал Ітамар Бен-Гвір від партії "Єврейська потужність". Серед іншого, він пригрозив піти у відставку.

"Цей крок є нашим єдиним шансом запобігти виконанню (угоди) і запобігти капітуляції Ізраїлю перед ХАМАС після більш ніж року кривавої війни", – написав Бен-Ґвір в соцмережі X.

За повідомленням Haaretz, Нетаньяху намагається переконати обох міністрів підтримати угоду і залишатися в коаліції. Шанси на це досить великі, але поки що Смотрич не дав чіткої ідповіді. Серед іншого, цьому сприяють туманні перспективи обох ультраправих політиків у випадку дострокових виборів. Ставки досить високі – адже розвал коаліції з високою ймовірністю призведе до втрати Нетаньяху свого прем'єрського крісла, що у свою чергу актуалізує питання кримінальних звинувачень проти нинішнього глави ізраїльського уряду. Натомість відмова Нетаньяху від угоди – це гарантія різкої реакції з боку Трампа, котрий днями офіційно займе президентське крісло.

Так само 13 січня один із найавторитетніших релігійних лідерів Ізраїлю, рабин Дов Ліор закликав вийти на акції протесту на знак незгоди з укладенням угоди. Вуличні протести справді почалися, але і за угоду, і проти. При цьому за угоду на мітинги вийшли тисячі, проти – сотні.

Тож у підсумку, угода з ХАМАС, навіть у разі її виконання, цілком може створити Ізраїлю нові проблеми, насамперед загострення суперечностей всередині ізраїльського суспільства (котре і так перебуває в хронічному стресі), а також спровокувати новий етап політичного хаосу. Однак, вочевидь, тиску з боку прийдешньої американської адміністрації Трампа було важко опиратися. Майбутній лідер США, який вочевидь, не зможе виконати свою обіцянку про "мир за 24 години" для України, однозначно намагатиметься почати каденцію хоча б з іншої зовнішньополітичної перемоги.