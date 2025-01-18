Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти
Новообраний президент США Дональд Трамп анонсував власну криптовалюту - $TRUMP. Вона вже встигла викликати ажіотаж серед криптоентузіастів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Х та DexScreener.
Всього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін Трамп представив офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana.
"Мій новий офіційний мем про Трампа ТУТ! Час відсвяткувати все, за що ми боремося: ПЕРЕМОГУ! Приєднуйтесь до моєї особливої Спільноти Трампа. ОТРИМАЙТЕ СВІЙ $TRUMP ЗАРАЗ. Веселіться!", - заявив Трамп.
Фото: нова криптовалюта Трампа (x.com/realDonaldTrump)
Зауважимо, що мемкоїн $TRUMP швидко зріс у ціні, досягнувши на піку $23,03 за останніми даними торгів.
DexScreener наразі оцінює ринкову капіталізацію в $4,28 мільярда, хоча ця цифра враховує лише 200 мільйонів токенів, які наразі перебувають в обігу, загальний обсяг пропозиції буде досягати 1 мільярда токенів. 80% з них заблоковані та будуть поступово випускатися протягом трьох років.
Нагадаємо, що нещодавно обраний президент США Дональд Трамп оголосив ім'я того, хто, після його інавгурації, займатиметься політикою США в галузі штучного інтелекту та криптовалюти.
Зазначимо, що ринок криптовалюти активно реагує на Трампа.
Нагадаємо, що в ніч на четвер 5 грудня біткоїн вперше досяг позначки 100 000 доларів за монету. Новий рекорд стався після того, як Трамп представив кандидатури своєї адміністрації, які, як вважається, стануть ключем до початку дружньої щодо криптовалюти політики, коли республіканець вступить на посаду президента у січні.
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