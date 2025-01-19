Монета-мем Трампа $TRUMP коштує майже 70 мільярдів доларів

Обраний президент Дональд Трамп запустив свою першу криптовалюту, монету-мем під назвою $TRUMP. Наразі вона вже ввійшла у двадцятку найбільших криптовалют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, станом на сьогодні монета коштувала трохи більш як 68 доларів і оцінювалася в понад 68 мільярдів доларів та стала 19-ю найбільшою криптовалютою.

Це перша криптовалюта, схвалена майбутнім президентом.

На веб-сайті монети мемів сказано, що це "єдиний офіційний мем Трампа". Меми-монети, клас дуже мінливих криптовалют, часто отримують свій бренд від інтернет-тенденцій і культурних явищ.

"Тепер ви можете отримати свій шматочок історії. Цей мем Трампа вшановує лідера, який не відступає, попри труднощі", - йдеться на сайті.

За даними CoinMarketCap, його ринкова вартість, яка базується на 200 мільйонах монет, що знаходяться в обігу, становить 13 мільярдів доларів.