Монета-мем Трампа $TRUMP коштує майже 70 мільярдів доларів
Обраний президент Дональд Трамп запустив свою першу криптовалюту, монету-мем під назвою $TRUMP. Наразі вона вже ввійшла у двадцятку найбільших криптовалют.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними видання, станом на сьогодні монета коштувала трохи більш як 68 доларів і оцінювалася в понад 68 мільярдів доларів та стала 19-ю найбільшою криптовалютою.
Це перша криптовалюта, схвалена майбутнім президентом.
На веб-сайті монети мемів сказано, що це "єдиний офіційний мем Трампа". Меми-монети, клас дуже мінливих криптовалют, часто отримують свій бренд від інтернет-тенденцій і культурних явищ.
"Тепер ви можете отримати свій шматочок історії. Цей мем Трампа вшановує лідера, який не відступає, попри труднощі", - йдеться на сайті.
За даними CoinMarketCap, його ринкова вартість, яка базується на 200 мільйонах монет, що знаходяться в обігу, становить 13 мільярдів доларів.
На вебсайті монети-мема повідомляється, що протягом наступних трьох років буде випущено 1 мільярд монет Трампа.
Нагадаємо, що вчора, 18 січня, новообраний президент США Дональд Трамп анонсував власну криптовалюту - $TRUMP.
Вона відразу викликала ажіотаж серед криптоентузіастів. Детальніше про неї, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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