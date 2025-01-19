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Монета-мем Трампа $TRUMP коштує майже 70 мільярдів доларів

Україна, Неділя 19 січня 2025 21:59
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Монета-мем Трампа $TRUMP коштує майже 70 мільярдів доларів Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Обраний президент Дональд Трамп запустив свою першу криптовалюту, монету-мем під назвою $TRUMP. Наразі вона вже ввійшла у двадцятку найбільших криптовалют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, станом на сьогодні монета коштувала трохи більш як 68 доларів і оцінювалася в понад 68 мільярдів доларів та стала 19-ю найбільшою криптовалютою.

Це перша криптовалюта, схвалена майбутнім президентом.

На веб-сайті монети мемів сказано, що це "єдиний офіційний мем Трампа". Меми-монети, клас дуже мінливих криптовалют, часто отримують свій бренд від інтернет-тенденцій і культурних явищ.

"Тепер ви можете отримати свій шматочок історії. Цей мем Трампа вшановує лідера, який не відступає, попри труднощі", - йдеться на сайті.

За даними CoinMarketCap, його ринкова вартість, яка базується на 200 мільйонах монет, що знаходяться в обігу, становить 13 мільярдів доларів.

На вебсайті монети-мема повідомляється, що протягом наступних трьох років буде випущено 1 мільярд монет Трампа.

Нагадаємо, що вчора, 18 січня, новообраний президент США Дональд Трамп анонсував власну криптовалюту - $TRUMP.

Вона відразу викликала ажіотаж серед криптоентузіастів. Детальніше про неї, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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