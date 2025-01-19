Трамп розповів про свої пріоритети у перший тиждень на посту президента США
Обраний президент Дональд Трамп планує у перший тиждень на посаді підписати "рекордну" кількість указів. Також його пріоритетами будуть мігранти і пожежі в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю NBC News.
Трамп зазначив, що темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила, а також слово справедливість".
Він підкреслив, що планує підписати "рекордну" кількість указів. На запитання про те, чи йдеться про понад сотню указів, лідер сказав: "Ну, принаймні в цій категорії".
Також 47-й президент США планує відвідати Лос-Анджелес, де огляне збитки від лісових пожеж. За словами Трампа, депортація нелегальних іммігрантів буде для нього пріоритетом.
"Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, у яких містах, тому що ситуація змінюється. І не думаю, що ми хочемо говорити, у якому місті. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вигнати злочинців з нашої країни", - сказав політик.
Щодо заборони соцмережі TikTok у США, він допустив відтермінування її на 90 днів і додав, що оголосить рішення в понеділок, 20 січня.
"Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглянемо. 90-денне продовження - це те, що, схоже, буде зроблено, тому що це доречно. Ви знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися", - заявив Трамп.
Інавгурація Трампа
Вже 20 січня у США відбудеться інавгурація 47 президента США Дональда Трампа. Церемонія інавгурації відбудеться в ротонді Капітолія через погіршення погоди. Це вперше з 1985 року інавгурація президента США пройде в приміщенні.
Трамп вже прибув до Вашингтона, він відвідав свій гольф-клуб, де проводилося святкування з феєрверками. РБК-Україна розповідало, де і коли дивитися інавгурацію Трампа.
Раніше з'явилася інформація, що Трамп у перші дні на посаді президента збирається видати щонайменше сотню указів. Детальніше про те, що це будуть за укази - у матеріалі РБК-Україна.
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