Перемирие в Газе, удар по Киеву и новые санкции СНБО: новости за выходные

Перемирие в Газе

Напомним, в четверг, 16 января, стороны Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. В пятницу и до субботы, соглашение одобрил кабинет безопасности Израиля и непосредственно правительство.

Начиная с воскресенья, 19 января, соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу.

В воскресенье ХАМАС освободил прежде всего трех гражданских женщин - Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер.

Далее группировка передала их Красному Кресту, который в свою очередь отвез их в Армию обороны Израиля. Вскоре освобожденные встретились со своими семьями.

Подробнее о том, почему стороны подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы - читайте в материале РБК-Украина.

Удар по Киеву

Утром 18 января российские войска двумя ракетами "Искандер-М" атаковали Киев. Несмотря на то, что ракеты, которые летели на Киев, были сбиты, фиксировались сильные повреждения.

В частности, был поврежден также вход и выход станции метро "Лукьяновская". Три человека были ранены, еще трое погибли. Хотя была информация о еще одной жертве, она не подтвердилась.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Новые санкции СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, чем ввел в действие новые санкции СНБО. В санкционном списке оказались пропагандисты РФ и предатели.

В своем материале РБК-Украина рассказало, кто именно попал в санкционный список.

TikTok остановил работу в США

Напомним, вечером 18 января для пользователей из США ограничили доступ к соцсети TikTok. Она была удалена из магазинов приложений Apple и Google.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, предположил, что запрет TikTok в США могут отсрочить на 90 дней.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Монета-мем Трампа $TRUMP стоит почти 70 миллиардов долларов

Избранный президент Дональд Трамп запустил свою первую криптовалюту, монету-мем под названием $TRUMP. Она уже вошла в двадцатку крупнейших криптовалют.

19-й крупнейшей криптовалютой.

В Киеве в студии радио "Армия FM" взорвался боеприпас

В одной из киевских студий радио взорвался боеприпас. Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, инцидент произошел на радио "Армия FM". В медиа распространялась информация, что взрыватель взорвался в руках ведущей, но источник РБК-Украина это опровергает. По информации собеседника, взрыватель взорвался сам, когда ведущая находилась рядом с ним.

Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода на новой рабочей неделе будет достаточно однородной и теплой. Такое бывает не часто, особенно в январе.

Подробнее ознакомится с прогнозом на новую рабочую неделю, можно в материале РБК-Украина