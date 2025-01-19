Шуфрич, Мураєв, Бойко і інші. Зеленський підписав санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, чим увів у дію нові санкції РНБО. У санкційному списку пропагандисти РФ та зрадники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що також продовжать позбавляти державних нагород зрадників. Він наголосив, що на звання Герой України заслуговують "тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні".

"Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром", - анонсував президент.

Хто у санкційному списку

В указі №38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що санкції запровадили проти:

Нестора Шуфрича (нардеп, підозрюється у держзраді);

Євгена Горохова (науковець, екс-депутат Донецької обласної ради);

Леоніда Байсарова (екснардеп);

Олександра Однораленка (поплічник терористів "ДНР", мав звання Героя України);

Леоніда Литвинова (екснардеп);

Євгенія Мураєва (екснардеп, підозрюється у держзраді);

Олега Волошина (колишній нардеп, отримав підозру у держзраді);

Петра Симоненка (лідер забороненої в Україні комуністичної партії);

Костянтина Григоришина (російський бізнесмен);

Сергія Карякіна (шахіст-зрадник);

Ружени Рубльової (актриса-колаборантка);

Вадима Писарєва (артист балету, колаборант);

Іллі Резніка (член Російської академії мистецтв);

Василя Герелла (російський оперний співак, заслужений артист України);

Світлани Крюкової (ексзаступниця головреда підсанкційного видання "Страна").

В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

В рамках нового пакета санкцій державних нагород також позбавлять Юрія Башмета, Віктора Садовничого та Юрія Бойка, який мав звання Героя України.