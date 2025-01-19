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Трамп пообіцяв розблокувати TikTok у США, але є умова

Неділя 19 січня 2025 18:45
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Трамп пообіцяв розблокувати TikTok у США, але є умова Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок обраний президент США Дональд Трамп видасть указ про відтермінування у виконанні закону про заборону TikTok у країні. Документ буде видано після інавгурації, однак і тут є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування до мого указу, не буде притягнута до відповідальності", - пише Трамп.

Крім цього він описав, як бачить можливість вирішення проблеми, щоб соцмережа продовжила діяльність у США. Йдеться і про придбання 50% власності Штатами.

"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він коштуватиме сотні мільярдів, а може й трильйони доларів. Тому моя початкова ідея - спільна компанія з нинішніх власників і/або нових, де США отримають 50%", - пояснив він.

Заборона TikTok у США

Нагадаємо, у неділю в США набув чинності закон про заборону TikTok на території країни, оскільки материнська компанія ByteDance - не продала платформу.

У зв'язку з цим, станом на 22:50 за місцевим часом, із магазинів застосунків Apple і Google було видалено соцмережу, а під час заходу неї, в кого її було встановлено, висвічувалося відповідне вікно.

"Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон, що забороняє TikTok. На жаль, це означає, що наразі ви не можете використовувати TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, щойно вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами", - йшлося в повідомленні.

Через спливаюче вікно дехто не міг перегорнути стрічку відео, а в інших і зовсім був лише напис на білому тлі.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп TikTok
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