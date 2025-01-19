Трамп пообіцяв розблокувати TikTok у США, але є умова

У понеділок обраний президент США Дональд Трамп видасть указ про відтермінування у виконанні закону про заборону TikTok у країні. Документ буде видано після інавгурації, однак і тут є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social .

"Указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування до мого указу, не буде притягнута до відповідальності", - пише Трамп.

Крім цього він описав, як бачить можливість вирішення проблеми, щоб соцмережа продовжила діяльність у США. Йдеться і про придбання 50% власності Штатами.

"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він коштуватиме сотні мільярдів, а може й трильйони доларів. Тому моя початкова ідея - спільна компанія з нинішніх власників і/або нових, де США отримають 50%", - пояснив він.