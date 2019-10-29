Переговоры по газу и условия Путина: новости за 28 октября

Коллаж РБК-Украина

В Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу, у Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате, к добровольцам в Золотом приезжала полиция. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 28 октября - в материале РБК-Украина.

Трехсторонние переговоры по газу: подробности

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Европейского союза. Как сообщает "Нафтогаз Украина", новый контракт по транзиту российского газа в Европейский союз через Украину должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы Украины (ГТС). Контракт должен быть долгосрочным и значительного объема.

У Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский должен обеспечить выполнение приказов добровольцами на Донбассе, которые выступают против разведения сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщают российские СМИ. По словам Пескова, российские власти "с большим вниманием" следили за визитом Зеленского в Золотое Луганской области. "Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем…", - заявил Песков.

К добровольцам в Золотом приезжала полиция

К представителям "Национального корпуса" в Золотом Луганской области утром 28 октября приехала полиция. Как сообщают в пабликах добровольцев в Telegram, около 20 полицейских с автоматами пытались обыскать их машины и личные вещи бойцов.

Полиция Луганской области объяснила сегодняшний рейд к добровольцам профилактическими работами.

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Указами от 28 октября Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, который ранее написал заявление об отставке.

Корчак объявили подозрении

Антикоррупционные органы объявили подозрение бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак. Экс-главу НАПК подозревают в недостоверном декларировании. Как сообщается, в декларации за 2016 год она не указала автомобиль, который находился в постоянном пользовании и был приобретен близким ей человеком за 544 тыс. гривен.

Умер легендарный диссидент Владимир Буковский

Умер Владимир Буковский, известный писатель и диссидент, открыто ненавидевший Путина. Его не стало в воскресенье, 27 октября, на 77-м году жизни. На официальном сайте писателя сказано, что он умер от остановки сердца в больнице Кембриджа. Буковский был широко известен, как участник диссидентского движения в СССР.

Курдские силы заявили о ликвидации преемника лидера ИГИЛ

В понедельник, 28 октября, сирийские курдские силы заявили о ликвидации преемника лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Курдские силы заявили, что после операции США по ликвидации аль-Багдади в Сирии, которая произошла наканунке, они совершили еще одно нападение на боевиков ИГИЛ, в ходе которого был убит преемник лидера этой террористической организации.

Джонсон согласился на отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на отсрочку выхода страны из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года. В письме к чиновникам ЕС он сказал, что это "нежелательное продление". Призывая ЕС исключить любое дальнейшее продление, он сказал, что есть время ратифицировать его соглашение о Brexit, но он опасается, что нынешний парламент никогда не сделает этого "до тех пор, пока у него есть возможность дальнейшей отсрочки".

Ранее Евросоюз согласился отстрочить Brexit до 31 января