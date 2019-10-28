Корчак объявили подозрение

Фото: Наталья Корчак (kmu.gov.ua)

Экс-главу НАПК подозревают в недостоверном декларировании

Антикоррупционные органы объявили подозрение бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил осведомленный источник.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что сегодня объявили подозрение бывшему должностному лицу НАПК. По словам источника РБК-Украина, речь идет о Наталье Корчак.

По данным следствия, она в декларации за 2016 год не указала автомобиль, который находился в постоянном пользовании и был приобретен близким ей человеком за 544 тыс. гривен. Ее действия квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины.

Подача заведомо недостоверных сведений в декларации или умышленное сокрытие сведений наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Также может грозить лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в начале сентября генеральному прокурору Руслану Рябошапке направили проект подозрения Корчак.

До этого суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возобновить дело против нее.