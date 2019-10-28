ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон согласился на отсрочку Brexit

Новости » В мире    28.10.2019 - 21:21
Джонсон согласился на отсрочку Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Он сказал, что это "нежелательное продление"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на отсрочку выхода страны из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В письме к чиновникам ЕС он сказал, что это "нежелательное продление".

Призывая ЕС исключить любое дальнейшее продление, он сказал, что есть время ратифицировать его соглашение о Brexit, но он опасается, что нынешний парламент никогда не сделает этого "до тех пор, пока у него есть возможность дальнейшей отсрочки".

Это означает, что Великобритания не покинет ЕС в четверг, несмотря на неоднократные обещания Джонсона, что страна выйдет из ЕС 31 октября в "любом случае".

Кроме того, британский премьер отметил, что и дальше будет стремиться проведения досрочных выборов в декабре, чтобы новый парламент смог решить вопрос Brexit.

Также он заявил, что продление Brexit негативно повлияет на отношения между Британией и ЕС.

Напомним, 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом.

Также РБК-Украина писало, британская оппозиция готова поддержать просьбу Джонсона о перевыборах 12 декабря.

В Британии приостановили выпуск монет, посвященных Brexit Юнкер сожалеет, что принял просьбу Кэмерона не высказываться о Brexit в 2016
Новости Украины BrexitБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь