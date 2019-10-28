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В полиции объяснили рейд к добровольцам в Золотое

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 13:46
В полиции объяснили рейд к добровольцам в Золотое
Фото: полиция в Золотом (facebook.com/UA.National.Police)

Полиция проводит профилактику в Золотом и Катериновке

Полиция Луганской области объяснила сегодняшний рейд к добровольцам в Золотом профилактическими работами. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook.

В полиции подчеркнули, что правоохранители продолжают нести службу в Золотом-4 и Катериновке.

"Усилия полицейских направлены на обеспечение безопасности местных жителей и проведение профилактической работы, в том числе по соблюдению правил проезда блокпостов", - добавили в НПУ.

Фото: полиция в Золотом (facebook.com/UA.National.Police)

Отметим, сегодня к представителям "Национального корпуса" в Золотом приезжала полиция. В частности, около 20 полицейских с автоматами пытались обыскать их машины и личные вещи бойцов, после чего уехали.

Напомним, на выходных президент Владимир Зеленский посетил зону боевых действий, где, в том числе, встречался с добровольцами, которые выступают против разведения сил на Донбассе. После его визита добровольцев разоружили.

Кроме того, сегодня в Кремле назвали новое условие для проведения саммита "нормандской четверки". На этот раз от Зеленского требуют, чтобы добровольцы в Золотом выполняли его приказы.

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Новости Украины полициядобровольцыЗолотое
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