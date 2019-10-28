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Евросоюз согласился отстрочить Brexit до 31 января

Новости » Политика    28.10.2019 - 11:40
Евросоюз согласился отстрочить Brexit до 31 января
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Отсрочка включает возможность досрочного выхода Британии из ЕС

Европейский союз согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает ВВС.

Туск добавил, что Великобритания может выйти из Евросоюза до срока, если сделка будет одобрена парламентом.

Ранее сообщалось, что послы ЕС должны принять соответствующее решение по Brexit, если британский парламент проголосует за проведение досрочных выборов 12 декабря. При этом отсрочка будет включать возможность досрочного выхода из Великобритании из ЕС.

Напомним, 25 октября ЕС не смогли принять решение о предоставлении отсрочки по Brexit. Сообщалось, что Франция была против предоставления трехмесячной отсрочки и попросила Британию объяснить необходимость отсрочки по Brexit.

Также РБК-Украина сообщало, что британская оппозиция поддержала решение о проведении досрочных выборов. В частности, лидеры Шотландской национальной партии и либералов в письме главе Евросовета Дональду Туску призвали ЕС продлить срок Brexit и заявили, что новые выборы могут стать "выходом из тупика". Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения досрочных выборов 12 декабря. По его словам, это поможет Великобритании выйти из состава ЕС.

Британский парламент рассмотрит вопрос о проведении досрочных выборов ЕС планирует предоставить Британии трехмесячную отсрочку по Brexit
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