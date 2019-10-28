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К добровольцам в Золотом приезжала полиция

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 10:55
К добровольцам в Золотом приезжала полиция
Фото: добровольцы в Золотом (facebook.com/people/Sashulya-Lisova)

Предполагается, что "Нацкорпус" попробуют вывести из Золотого

К представителям "Национального корпуса" в Золотом Луганской области утром 28 октября приехала полиция. Об этом в Facebook сообщил журналист Макс Левин.

По его словам, сегодня полиция якобы собирается "выселять" добровольцев из Золотого. Он также отметил, что правоохранители приехали под предлогом проверить его авто, после чего уехали.

К добровольцам в Золотом приезжала полиция

Как сообщают в пабликах добровольцев в Telegram, около 20 полицейских с автоматами пытались обыскать их машины и личные вещи бойцов.

"На данный момент "правоохранители" уехали, вероятно, проинформировать свое начальство", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольцев в Золотом разоружили. В частности, оружие участников акции против разведения сил вывезли из прифронтовой зоны. Таким образом, в Золотом и Катериновке остаются группы без оружия.

Отметим, на минувших выходных президент Украины Владимир Зеленский посетил зону боевых действий, где в том числе встречался с добровольцами, которые выступают против разведения сил на Донбассе. Он также заявил, что украинская сторона должна искать пути и работать для завершения войны.

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