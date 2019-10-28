К добровольцам в Золотом приезжала полиция

Фото: добровольцы в Золотом (facebook.com/people/Sashulya-Lisova)

Предполагается, что "Нацкорпус" попробуют вывести из Золотого

К представителям "Национального корпуса" в Золотом Луганской области утром 28 октября приехала полиция. Об этом в Facebook сообщил журналист Макс Левин.

По его словам, сегодня полиция якобы собирается "выселять" добровольцев из Золотого. Он также отметил, что правоохранители приехали под предлогом проверить его авто, после чего уехали.

Как сообщают в пабликах добровольцев в Telegram, около 20 полицейских с автоматами пытались обыскать их машины и личные вещи бойцов.

"На данный момент "правоохранители" уехали, вероятно, проинформировать свое начальство", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольцев в Золотом разоружили. В частности, оружие участников акции против разведения сил вывезли из прифронтовой зоны. Таким образом, в Золотом и Катериновке остаются группы без оружия.

Отметим, на минувших выходных президент Украины Владимир Зеленский посетил зону боевых действий, где в том числе встречался с добровольцами, которые выступают против разведения сил на Донбассе. Он также заявил, что украинская сторона должна искать пути и работать для завершения войны.