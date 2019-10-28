Террористы ИГИЛ назначили нового лидера после ликвидации аль-Багдади

Фото: Абу Бакра аль-Багдади (из открытых источников)

Своего преемника аль-Багдади назначил в августе

Террористическая группировка "Исламское государство" назначила преемника лидера Абу Бакра аль-Багдади после объявления со стороны США о ликвидации руководиля. Об этом сообщает издание Newsweek.

Ссылаясь на свои источники в региональной разведке, а также на близкое к боевикам агентство Amaq, известно что новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш. Он также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари.

Сообщается, что аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником в августе этого года. Поэтому к моменту гибели роль аль-Багдади в качестве лидера группировки была уже символической.

"Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что делал Багдади, это говорил "да" или "нет" - не планируя", - цитирует Newsweek слова своего источника.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал американский президент Дональд Трамп.