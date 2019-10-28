В "Нафтогазе" сообщили подробности трехсторонних переговоров по газу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый контракт по транзиту газа должен быть заключен с новым оператором ГТС

Новый контракт по транзиту российского газа в Европейский союз через Украину должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы Украины (ГТС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украина" в Facebook.

Как отмечается, новый контракт должен быть долгосрочным и значительного объема.

"Относительно будущих отношений у нас общая позиция с Еврокомиссией: новый контракт должен быть долгосрочным и значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, из 1 января 2020 будет выведен из группы Нафтогаз", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Еврокомиссия представила детальную предложение о продолжении переговоров и подписания долгосрочного контракта.

"Отношения между Оператор ГТС Украины и "Газпромом" должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, Украина внедряет как член Энергетического сообщества. На таких же принципах Газпром работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе. Уверены, что переход на такие правила упростит российской компании работу с Украиной", - отметили в пресс-службе.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи заявил, что Россия готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. При этом отметил, что очередные трехсторонние консультации по газу состоятся в конце ноября.

Кроме того, заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу, которые состоялись 28 октября.