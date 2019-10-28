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Трехсторонние переговоры по транзиту газа завершились

Новости » Политика    28.10.2019 - 18:02
Трехсторонние переговоры по транзиту газа завершились
Фото: переговоры по газу (twitter.com/MarosSefcovic)

Продолжительность переговоров составила 80 минут

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, продолжительность переговоров составила 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи. Консультации начались с опозданием в два часа.

Во встрече участвовали министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили продление транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года.

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, российская сторона на переговорах требует от Украины пойти на унизительные уступки. В частности, речь идет о том, что Москва настаивает на урегулировании судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазам". Фактически российская сторона требует от Киева отказаться от решений Стокгольмского арбитража, который принял решения в пользу Украины.

Трехсторонние переговоры по газу начались в Брюсселе Витренко: Россия требует от Украины пойти на унизительные уступки
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