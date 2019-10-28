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Курдские силы заявили о ликвидации преемника аль-Багдади

Новости » В мире    28.10.2019 - 18:30
Курдские силы заявили о ликвидации преемника аль-Багдади
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также они усилили охрану в тюрьмах, где отбывают наказание террористы ИГИЛ

В понедельник, 28 октября, сирийские курдские силы заявили о ликвидации преемника лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

Курдские силы заявили, что после операции США по ликвидации аль-Багдади в Сирии, они совершили еще одно нападение на боевиков ИГИЛ, в ходе которого был убит преемник лидера этой террористической организации.

Кроме того, курдские силы сообщили, что повышают безопасность в тюрьмах, где содержатся десятки тысяч боевиков и сторонников "Исламского государства".

Официальные лица США пока не делали заявлений касательно этой информации.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на источники сообщило, что террористы ИГИЛ назначили нового лидера их группировки. Новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш, который также известен как Хаджи Абдулла аль-Афари. Отмечалось, что аль-Багдади назначил его своим преемником еще в августе.

Также сообщалось, что возглавить ИГИЛ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Напомним, США провели спецоперацию по ликвидации аль-Багдади в субботу, 26 октября, в сирийском городе Идлиб. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади, а американские военные не пострадали.

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