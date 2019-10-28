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Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Новости » Политика    28.10.2019 - 14:48
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Фото: Алексей Чернышов (ureclub.com)

Алексей Чернышов назначен главой Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Указами от 28 октября Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, который ранее написал заявление об отставке. На его место назначен бизнесмен Алексей Чернышов.

Напомним, Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября. Это случилось спустя всего 100 дней после назначения на эту должность. До этого заявления сообщалось о конфликтах с частью нардепов от правящей партии "Слуга народа". В частности, его обвиняли в коррупции и связях с одиозными чиновниками.

В то же день Кабинет министров провел заседание, по итогам которого стало ясно, что Киевскую ОГА вместо возглавит харьковский бизнесмен Алексей Чернышов. Чернышов является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, которая в 2017 году приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора Auchan Group. Сумма сделки не разглашалась.

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