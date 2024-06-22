Patriot від Нідерландів та дата початку переговорів про вступ України до ЄС: новини за 21 червня

Нідерланди спільно з іншою країною передадуть Україні систему Patriot. Тим часом у ЄС затвердили дату початку переговорів про вступ України до блоку.

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Нідерланди спільно з іншою країною передадуть Україні систему Patriot

Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot. Його передадуть Нідерланди спільно зі ще однією країною.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен уточнила, що Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Вона працювала над цим деякий час.

Оллонгрен додала, що Сполучені Штати Америки також працюють над тим, щоб ще більше допомогти українським військовим зусиллям.

Минулого тижня на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі було складено ще один перелік допомоги Україні в її потребах з протиповітряної оборони. Міністр сказала, що "всі частини головоломки" лежали на столі".

При цьому чиновниця не повідомила, хто є іншою країною, яка допомагала Нідерландам із Patriot для України.

В ЄС затвердили дату початку переговорів про вступ України до блоку

Рада ЄС офіційно погодила початок переговорів з Україною і Молдовою.

"Рада ЄС ухвалила загальну позицію ЄС, включаючи рамкові умови для переговорів, для проведення переговорів про входження з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, у Люксембурзі", - зазначено в заяві.

Там також проінформували, що о 15:30 відбудеться міжурядова конференція з Україною, а о 18:00 - міжурядова конференція з Молдовою.

Президент Володимир Зеленський вже затвердив склад делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС.

До делегації увійшли 35 представників. Очолить її та буде головним переговорником - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Також до делегації включено голову Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника голови Верховної ради Олександра Корнієнка.

Україна наступного тижня отримає 1,9 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

Європейський союз надасть Україні 1,9 млрд євро вже наступного тижня. Допомогу передають у рамках програми на 50 млрд євро (Ukraine Facility).

"Щодо Ukraine Facility: наступного тижня Україна має отримати 1,9 млрд євро у вигляді попереднього фінансування", - розповів віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, наступні два транші можуть відбутися восени.

Зеленський призначив нового очільника Управління держохорони

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Управління державної охорони.

"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", - йдеться в указі.

Зазначимо, що інформація про Морозова у відкритих джерелах відсутня.

Заступника генпрокурора відсторонили від виконання обов'язків

Заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького відсторонили від виконання обов'язків. Він став фігурантом скандалу після журналістського розслідування.

Нещодавно проєкт "Схеми" опублікувало розслідування щодо дівчини заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Журналісти з'ясували, що Христина Ільницька у 2024 році придбала елітний автомобіль Porsche та триповерховий котедж у столиці. Вартість майна становила близько 52 млн гривень.

Як зазначається, обов'язки Вербицького було покладено на інших заступників генерального прокурора України Андрія Костіна.

Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа

Україна, ймовірно, отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Його розмір складатиме 1,5 млрд євро (1,6 млрд доларів).

Як нагадав єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.

"За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 мільярдів євро (3,21 млрд доларів), і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро до літніх канікул", - додав він.

Єврокомісар додав, що в першу чергу увага на використанні цих доходів буде зосереджена на військовій підтримці України.

"Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю", - наголосив Домбровскіс.

Південна Корея може надати Україні системи ППО і 155-мм снаряди

Південна Корея розглядає можливість надання Україні систем протиповітряної оборони та 155-мм артилерійських снарядів. Обсяг постачань зброї залежатиме від позиції Росії щодо її відносин з КНДР.

Як повідомили агенству Yonhap джерела в уряді, Південна Корея розглядає постачання 155-мм артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні.

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія поставиться до ситуації в майбутньому", - розповів чиновник.

Агенство зазначає, що раніше Південна Корея постачала в Україну лише нелетальне обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.

Як діятимуть графіки відключень світла 22 червня

В Україні у суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись з 16:00 до 24:00.

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - сказано у повідомленні.

Водночас у період з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.