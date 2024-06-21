Світла буде більше: як діятимуть графіки відключень 22 червня
В Україні у суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 16:00 до 24:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - сказано у повідомленні.
Водночас у період з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, через російську атаку по енергетичній інфраструктурі в ніч на 20 червня, було посилено графіки відключення світла.
Відключення світла в Україні
Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. У зв'язку з цим по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки застосовуються у випадку перевищення денних лімітів споживання електроенергії.
Детально про те, чому графіки відключень залежать від погодних умов - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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